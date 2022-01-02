Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что недавно Тина Кароль выпустила новый альбом "Двойной рай".

Так, на этот раз на странице шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое видео. Ранее сообщали, что за одной из масок в новогоднюю ночь будет прятаться Тина Кароль. Как оказалось, певица скрывалась за маской Снежной Королевы.

"Мы обещали, что в одной из масок скроется Тина Кароль. И это произошло. Роскошный образ Снежной Королевы и голос певицы, который невозможно не узнать, сделали этот вечер еще более особенным. До 2220-го… ой 2222-го, то ли в 2022 году совсем близко! Так как пела Тина: все о чем мечталось, просите, загадывайте и желайте!", — пишут на аккаунте шоу "Маска".

Напомним, шоу "Маска" в первом сезоне публично извинялись перед Тиной Кароль. Это произошло из-за того, что высказывания Ольги Поляковой о певице вызвали скандал в сети. Артистка назвала Тину Кароль "известной плакальщицей". Певица отреагировала на высказывание Поляковой у себя в Инстаграм.

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