Українська співачка Руслана Лижичко розповіла, який подарунок зробила собі і своїм близьким друзям на Новий Рік.

Як пише Politeka.net, у себе Instagram відома виконавиця, яка перемогла на Євробаченні в 2004 році, розмістила нове відео.

Спочатку Руслана Лижичко привітала всіх українців з 2022 роком, а потім зізналася, що знаходиться в передчутті чого того нового.

"Не знаю, як ви, а я в очікуванні... в очікуванні справжнього дива! ✨ І звичайно в передчутті чогось нового", - розповіла Руслана.

У новорічну ніч співачка зробила подарунок собі і своїм близьким, а також шанувальникам її творчості: вона презентувала фрагменти свого нового альбому.

"Я зробила спеціальний live-set, переміксувавши фрагменти нових пісень з реміксами на старі хіти. Той, хто правильно порахує кількість нових мелодій, захованих в сеті, зможе запропонувати свою цікаву ідею для втілення в шоу. Цікаву ідею ми обов'язково втілимо, а її автор зможе долучитися до цього процесу», - розповіла Руслана Лижичко.

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