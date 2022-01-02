Як пише Politeka.net, у себе Instagram відома виконавиця, яка перемогла на Євробаченні в 2004 році, розмістила нове відео.
Спочатку Руслана Лижичко привітала всіх українців з 2022 роком, а потім зізналася, що знаходиться в передчутті чого того нового.
"Не знаю, як ви, а я в очікуванні... в очікуванні справжнього дива! ✨ І звичайно в передчутті чогось нового", - розповіла Руслана.
У новорічну ніч співачка зробила подарунок собі і своїм близьким, а також шанувальникам її творчості: вона презентувала фрагменти свого нового альбому.
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"Я зробила спеціальний live-set, переміксувавши фрагменти нових пісень з реміксами на старі хіти. Той, хто правильно порахує кількість нових мелодій, захованих в сеті, зможе запропонувати свою цікаву ідею для втілення в шоу. Цікаву ідею ми обов'язково втілимо, а її автор зможе долучитися до цього процесу», - розповіла Руслана Лижичко.
Нагадаємо, Руслана в костюмі " амазонки "розважатиме албанців на Різдво:" з перших секунд...".
Як повідомляла Politeka, 48-річна Руслана в косусі підкорила своєю "дикою" енергією: "драйвова".
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