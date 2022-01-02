Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була суддею шоу "Україна має талант", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Однак на Новий Рік зірка пропала з мережі, чим стривожила шанувальників.
Тепер же Ксенія знову вийшла на зв'язок і в своїх Instagram-сторіс розповіла, чому її не було, і як відсвяткувала Новий Рік. Так, за словами актриси, вона вирішила провести свято в сімейному колі.
"Привіт. Я знову тут, я разом з вами. Я нікуди не пропала. Я просто вирішила влаштувати собі максимально Новий Рік і присвятити всю свою енергію і всю свою увагу своїм рідним і близьким. До мене приїжджали батьки і ми провели просто божественний, душевний, приголомшливий новий рік", - розповіла Мішина.
Вона також додала, що свято трохи затьмарила хвороба сина, який прихворів акурат на свято. Однак, вона все одно задоволена, що провела час з сім'єю.
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