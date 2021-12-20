Известная актриса Ксения Мишина честно призналась, каким был для нее этот год и что изменилось в ее восприятии.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостячка" и крутила роман с Александром Эллертом, после расставания с ним удивила признанием, какой был для нее этот год. В своем Instagram актриса опубликовала очаровательное фото у елки и с телефоном в руке, а в подпсии к нему написала откровенный пост с признаниями.

Как видно, на новом фото Ксения запечатлена в уютной светлой комнате, она стоит рядом с небольшой наряженной елочкой. Перед камерой звезда появилась в стильных джинсах и тонкой бежевой кофточке, этот наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и задумчивый вид.

В подписи к публикации Мишина написала: "Год пролетел практически незаметно, время просто неумолимо, но когда я прокручиваю в голове все его события я даже удивляюсь: всего год?!!!?! Если размышлять событиями, то кажется, что все пять. Год был сложным, скажу честно, но и мое восприятие изменилось. "Сложно" уже не кажется мне "плохо". Я смирилась с тем, что жизнь может быть такой шероховатой, с совершенно разным, иногда эпичным рельефом".

Напомним, "Холостячка" Мишина призналась, как испытывала боль из-за своей красоты: "Долгое время я просто…".

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