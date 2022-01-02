Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была судьей шоу "Україна має талант", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Однако на Новый год звезда пропала из сети, чем встревожила поклонников.
Теперь же Ксения снова вышла на связь и в своих Instagram-сторис рассказала, почему ее не было, и как отпраздновала Новый год. Так, по словам актрисы, она решила провести праздник офлайн в семейном кругу.
"Привет. Я снова тут, я вместе с вами. Я никуда не пропала. Я просто решила устроить себе максимально офлайн Новый год и посвятить всю свою энергию и все свое внимание своим родным и близким. Ко мне приезжали родители и мы провели просто божественный, душевный, потрясающий Новый год", - рассказала Мишина.
Она также добавила, что праздник немного омрачила болезнь сына, который приболел аккурат на праздник. Однако, она все равно довольна, что провела время с семьей.
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