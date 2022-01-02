Известная актриса и бывшая "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, почему не выходила на связь в Новый год, и с кем отмечала праздник.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была судьей шоу "Україна має талант", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Однако на Новый год звезда пропала из сети, чем встревожила поклонников.

Теперь же Ксения снова вышла на связь и в своих Instagram-сторис рассказала, почему ее не было, и как отпраздновала Новый год. Так, по словам актрисы, она решила провести праздник офлайн в семейном кругу.

"Привет. Я снова тут, я вместе с вами. Я никуда не пропала. Я просто решила устроить себе максимально офлайн Новый год и посвятить всю свою энергию и все свое внимание своим родным и близким. Ко мне приезжали родители и мы провели просто божественный, душевный, потрясающий Новый год", - рассказала Мишина.

Она также добавила, что праздник немного омрачила болезнь сына, который приболел аккурат на праздник. Однако, она все равно довольна, что провела время с семьей.

Напомним, Мишина после провальных экспериментов с внешностью раскрыла свое требование: "Для меня обязательно…".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после расставания с Эллертом удивила признанием: "Год был сложным".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призналась, как испытывала боль из-за своей красоты: "Долгое время я просто…".