Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є популярною танцівницею і хореографом. Зірка перемогла на українських "Танцях з зірками", а тепер стала хореографом-постановником аналогічного проекту в Грузії. Не забуває Ілона і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"2 січня в Грузії відзначають містичне свято Бедоба або День долі. Другий день нового року з давніх пір вважався в Грузії Днем долі - святом щастя і здоров'я. Назва походить від грузинського слова «Беді», що в перекладі означає «Доля».

Грузини вірили, що весь рік складеться так, як проведеш Бідоба. Заздалегідь сім'ї підбирали меквле-людини, який принесе в їх будинок благополуччя і удачу. Як правило, почесними гостями ставали шановні особи, люди з хорошою репутацією.

Тому хочеться сьогодні звернутися до передплатників і хейтерам…

Давайте жити дружно!

Хочеться в Новому році побажати всім нам бути добрішими, терпиміше,поважати один одного і не бути настільки агресивними, особливо в соціальних мережах!

Мені завжди було незрозуміло,як незнайомі люди можуть ось так просто ображати, лити бруд і висловлювати свою агресію в бік іншої людини,вважають, що можуть безкарно висловлювати свої негативні фантазії на сторінках інших людей. Чому навколо так багато заздрості і агресії? Чому не можна просто пройти повз, перевернути сторінку, перегорнути пост? Чому ви вважаєте, що медійні і відомі люди всім всі повинні (допомогти,озвучити,відповісти, прокоментувати і так далі)?

Чому написати добрий коментар завжди складніше, ніж вилити купу ненависті?

Від себе хочу сказати, що особисто я нікому нічого не винна, крім моєї сім'ї та дітей. Я не повинна відповідати вашим очікуванням і припущенням, бути в рамках вашої фантазії і так далі. Я жива людина зі своїми плюсами і мінусами. Тому прошу поважати мене за мою щирість, а кому я не подобаюся, прошу просто не звертати уваги. Дякую за увагу і всім миру і добра!

Сподіваюся, в цьому році всі ми станемо добрішими один до одного і будемо помічати тільки позитив.

І повірте доля, успіх і благополуччя тільки в ваших руках і залежить від вас. Тому вирішувати тільки вам: ким бути і чого досягати, кого звинувачувати,а ким надихатися", - написала Ілона.

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