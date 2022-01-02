Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является популярной танцовщицей и хореографом. Звезда победила на украинских "Танцях з зірками", а теперь стала хореографом-постановщиком аналогичного проекта в Грузии. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"2 января в Грузии отмечают мистический праздник Бедоба или День судьбы. Второй день нового года с давних пор считался в Грузии Днем судьбы - праздником счастья и здоровья. Название происходит от грузинского слова «беди», что в переводе означает «судьба».

Грузины верили, что весь год сложится так, как проведешь Бедоба. Заранее семьи подбирали меквле - человека, который принесет в их дом благополучие и удачу. Как правило, почетными гостями становились уважаемые особы, люди с хорошей репутацией.

Поэтому хочется сегодня обратиться к подписчикам и хейтерам…

Давайте жить дружно!

Хочется в Новом году пожелать всем нам быть добрее,терпимее, уважать друг друга и не быть столь агрессивными,особенно в социальных сетях!

Мне всегда было непонятно,как незнакомые люди могут вот так просто оскорблять,лить грязь и выражать свою агрессию в сторону другого человека, считают,что могут безнаказанно высказывать свои негативные фантазии на страницах других людей. Почему вокруг так много зависти и агрессии? Почему нельзя просто пройти мимо,перевернуть страницу, перелистнуть пост? Почему вы считаете,что медийные и известные люди всем все должны( помочь,озвучить,ответить, прокомментировать и так далее)?

Почему написать добрый комментарий всегда сложнее,чем вылить кучу ненависти?

От себя хочу сказать,что лично я никому ничего не должна, кроме моей семьи и детей. Я не должна соответствовать вашим ожиданиям и предположениям, быть в рамках вашей фантазии и так далее. Я живой человек со своими плюсами и минусами. Поэтому прошу уважать меня за мою искренность, а кому я не нравлюсь, прошу просто не обращать внимания. Спасибо за внимание и всем мира и добра!

Надеюсь, в этом году все мы станем добрее друг к другу и будем замечать только позитив.

И поверьте судьба,успех и благополучие только в ваших руках и зависит от вас. Поэтому решать только вам: кем быть и чего достигать, кого винить,а кем вдохновляться", - написала Илона.

Напомним, Гвоздева из «Танців з зірками» в ночнушке растаяла в объятиях мужа

А еще Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" похвасталась редким уединением с мужем

Также Politeka сообщала, что MELOVIN припомнил Гвоздевой ее замашки на Танцях з зірками



