Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася ніжним фото з маленьким сином, який солодко спить у неї на руках.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерша Даша Квіткова, яка після участі в шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася чарівним кадром зі сплячим сином Левом, якому всього кілька місяців.

Схоже знімок був зроблений вдома в затишній обстановці, Даша присіла на дивані і дивиться прямо перед собою. Перед камерою красуня з'явилася в теплій картатій сорочці, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і пластир на носі.

Наруч Квіткова тримає свого малюка Лева, який солодко заснув у мами на грудях. Хлопчик надув щічки і трохи відкрив рот, видно, що сон у нього спокійний і сам він виглядає дуже мило.

"Моя булочка. Моє сонечко. Моя велика любов", - підписала фотографію Даша Квіткова.

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