Жена Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась нежным фото с маленьким сыном, который сладко спит у нее на руках.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после участия в шоу "Холостяк" стала женой главного героя Никиты Добрынина, часто радует свою аудиторию яркими фото и видео в своем профиле Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась очаровательным кадром со спящим сыном Львом, которому всего несколько месяцев.

Похоже снимок был сделан дома в уютном обстановке, Даша присела на диване и смотрит прямо перед собой. Перед камерой красотка появилась в теплой клетчатой рубашке, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и пластырь на носу.

На руках Квиткова держит своего малыша Льва, который сладко уснул у мамы на груди. Мальчик надул щечки и чуть открыл рот, видно, что сон у него спокойный и сам он выглядит очень мило.

"Моя булочка. Мое солнышко. Моя большая любовь", - подписала фотографию Даша Квиткова.

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