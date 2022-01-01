Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм привыкла говорить о себе и показывать фигуру, в этот раз она продемонстрировала то, как успела похудеть.

Даша Квиткова активно ведет свой свою страницу в Инстаграм, а недавно она рассказала о желании сделать пластику груди. Также она сделала пластику носа - подправив ямочку на кончике, что ей не нравится, пишет Politeka.net.

Причем ожидаемо девушка не хотела говорить об этом, так как не желала столкнуться с волной критики или осуждения из-за желания подправить то, что раньше делала филлерами. Также позже Даша снова ответила на вопрос, касающийся ее веса.

Дело в том, что за время беременности она набрала 30 кг, поэтому все еще сбрасывает лишнее и приходит в себя. Она была очень расстроена по этому поводу, но продолжает свой режим питания: «Это я сейчас, вес после родов 62 кг, а до них был 53-54».

Ранее Даща решила рассказать, почему решилась на ринопластику.

«У меня была ямка на носике, которую я всегда заполняла в космологической клинике (это сразу ответ на вопрос, почему вы ее никогда не замечали). Не раз вам об этом рассказывала, кстати. Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку нельзя было.

И вот, как настоящая девушка, я приняла решение, что сделаю рино, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой. Хотя, на самом деле, я вообще приходила к доктору с вопросом про грудь🤫 но об этом позже) Мне нос не дробили, визуально он не изменился, форма осталась та же. Соединили хрящи и вуаля» - высказалась Квиткова.

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