Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова победила на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, после чего стала успешным блогером. Звезда уже замужем за главным героем проекта и родила недавно первенца. Недавно Даша призналась, что сделала ринопластику.





Звезда решила убрать ямочку на носу. В новых сторис Инстаграм блогерка решила объясниться перед фанатами.



"Разве вы не нравитесь мужу?", - спросил один из фанатов, после чего Даша написала длинный ответ.

"Почему-то многие решили, что я перекроила свой нос. Ребята. Моя форма носика осталась прежней, я ее не меняла, так как она меня устраивает. Я убрала толькок ямочку, раз и навсегда, которую и так убирала последние два года. Разница лишь в том, что два года я убирала ямочку филлером, а во время операции мне соединили хрящи так, чтобы никогда не было и больше я филлер не использовала, так как этого нельзя больше делать. То есть, и так, и так - ямочки не было бы, я выбрала комфортный для себя вариант. А носик остался прежним".

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