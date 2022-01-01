Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она получила популярность благодаря своему участию в девятом сезоне проекта "Холостяк" с популярным радиоведущим Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын, которого они назвали Лев.

Так, на этот раз жена Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Квиткова рассказала, как провела новогоднюю ночь и показала, с кем. На снимке - Никита Добрынин с сыном Львом, а рядом их семья.

"С Новым годом, моя инста-семья!", — поздравила Даша Квиткова своих поклонников.

"Фотографий со вчера вообще нет, потому что все отложили телефоны и проводили время за столом всей семьей, смотрели фильмы, дарили друг другу подарки и много смеялись. Три семьи ночевали в одном доме: Моя мама, папа, я, Никита, сестра, кошка, двое маленьких деток (2 и 5 месяцев), брат и его жена Линка и еще Веруська (5 лет). Было еще то веселье, когда дети просыпались по очереди", — поделилась Даша Квиткова.

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