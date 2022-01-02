36-річна Кароль поділилася свіжим роликом-анонсом у своєму мікроблозі в Instagram, в якому перечисилила міста та дати, де повинна виступити на Різдво, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Тіна відвідає п'ять міст і дасть серію концертів, які стартують з 7 січня в Києві, а завершаться 11 січня у Львові.

"Я з нетерпінням чекаю нашої довгоочікуваної зустрічі:

7.01.22 - Київ

8.01.22 - Запоріжжя

9.01.22 - Харків

10.01.22 - Полтава

11.01.22 - Львів", - йдеться в підписі.

Публіка в передчутті. Виявилося, не тільки українці чекають Кароль до себе в гості. У березні в артистки повинен пройти великий концерт в Білорусі.

"Ми теж раді цій довгоочікуваній зустрічі! Не можемо дочекатися в Мінську, наша своя!!!! Нарешті виконаю свою мрію і потанцюю під найкращі і найулюбленіші пісні! З нетерпінням чекаємо!!! 💞🥺"; "побачимося ❤️"; "чекаємо в Молдові дуже ❤️"; " хочеться ще одну зустріч в Дніпрі🥺 а краще не одну❤"; "Яка естетика і натхнення навіть в цьому ролику. Артист від Бога! 😍"; "Чекаємо з концертом в Мінську в березні, сподіваюся все вийде, як треба, з ним😌 🤍 💫"; "Зустрінемо це Різдво разом і нехай буде все красиво🤍 🎄"; "Дуже дуже скучили вже 🥺 🥺 🥺 чекаємо з нетерпінням в Харкові❤️"; "це буде грандіозно❤️🔥", - пишуть в Мережі.

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