36-летняя Кароль поделилась свежим роликом-анонсом в своем микроблоге в Инстаграм, в котором перечисилила города и даты, где должна выступить на Рождество, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Тина посетит пять городов и даст серию концертов, которые стартуют с 7 января в Киеве, а завершатся 11 января во Львове.

"Я с нетерпением жду нашей долгожданной встречи:

7.01.22 – Киев

8.01.22 – Запорожье

9.01.22 – Харьков

10.01.22 – Полтава

11.01.22 – Львов", - говорится в подписи.

Публика в предвкушении. Оказалось, не только украинцы ждут Кароль к себе в гости. В марте у артистки должен пройти большой концерт в Беларуси.

"Мы тоже рады этой долгожданной встрече! Не можем дождаться в Минске, наша своя!!!! Наконец-то исполню свою мечту и потанцую под самые лучшие и самые любимые песни! С нетерпением ждеееем!!! 💞🥺"; "увидимся ❤️"; "ждём в Молдове очень ❤️"; "Хочется ещё одну встречу в Днепре🥺 а лучше не одну❤"; "Какая эстетика и вдохновение даже в этом ролике. Артист от Бога! 😍"; "Ждём с концертом в Минске в марте, надеюсь всё получится, как надо, с ним😌🤍💫"; "Встретим это Рождество вместе и да будет все красиво🤍🎄"; "Очень очень соскучились уже 🥺🥺🥺 ждём с нетерпением в Харькове❤️"; "Это будет грандиозно ❤️‍🔥", - пишут в Сети.

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