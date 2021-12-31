Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что недавно Тина Кароль выпустила новый альбом "Двойной рай".
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Тина Кароль показала неожиданное фото из своей спальни, в которой оказалась не одна. Рядом с ней в шикарной постели нежных тонов разлеглась её кошка.
"Кто тут босс", — пишет Тина Кароль и показывает свою кошку.
Напомним, Тина Кароль принимает участие в разных съемках, и в этот раз решила рассказать, где на нее можно посмотреть. Звезда приготовила сюрпризы в честь нового года.
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Так, певицу можно увидеть 31 декабря на новогоднем концерте "Квартал 95" и на шоу "Маска" в специальном выпуске.
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