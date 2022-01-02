Так, з 1 січня в українських кінотеатрах показують фільм "Зірки за обміном", з Олею Поляковою і Дзідзьо у головних ролях. Полякова опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram бекстейдж прем'єрного показу, передає Politeka.net.
"😎Всіх, хто ще не подивився фільм, чекаємо у всіх кінотеатрах країни! А хто вже був, діліться враженнями", - попросила артистка.
Зазначимо, за сюжетом Полякова з Дзідзьо є артистами й у фільмі, причому конкуруючими. Після чергової сварки, вони прокидаються вранці та розуміють, що помінялися тілами. За цим чередує ряд доволі кумедних ситуацій.
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Для Полякової ця стрічка вже далеко не перша, а Дзідзьо взагалі знімав власне кіно. Проте суворі українці відзначили роботу другого, а ось у грі Олі розглянули "неприродність":
"Олечка, вчора були на прем'єрному показі, дуже класний фільм, були з дітьми, сміялися всі))) Ну, і ви неймовірна красуня 😍 всім раджу подивитися, я фінальну пісню співала разом з вами ))"
"Сьогодні сходила, фільм хороший, сподобався, молодці! Хотілося б відзначити гру Дзідзьо - йому вдалося вжитися в роль, на рахунок інших - видно було, що не актори, кривляння, награність, але для першого разу норм👏"
"Фільм крутий! В кінці перегляду зловила себе на на думці "Кінець чи що? А можна ще?" Рекомендую!❤️🔥"
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