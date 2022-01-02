Артисты Дзидзьо (Михаил Хома) и Оля Полякова снялись вместе в семейной комедии "Зірки за обміном" - в Сети появились кадры с премьерного показа фильма.

Так, с 1 января в украинских кинотеатрах показывают фильм "Зірки за обміном", с Олей Полякова и Дзидзьо в главных ролях. Полякова опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм бэкстейдж премьерного показа, передает Politeka.net.

"😎 Всех, кто еще не посмотрел фильм, ждём во всех кинотеатрах страны! А кто уже был, делитесь впечатлениями", - попросила артистка.

Отметим, по сюжету Полякова с Дзидзьо являются артистами и в фильме, причем конкурирующими. После очередной ссоры, они просыпаются утром и понимают, что поменялись телами. За этим идет ряд довольно смешных ситуаций.

Для Поляковой эта лента уже далеко не первая, а Дзидзьо вообще снимал собственное кино. Тем не менее строгие украинцы отметили работу второго, а вот в игре Оли разглядели "неестественность":

"Олечка, вчера были на премьерном показе, очень классный фильм, были с детьми, смеялись все))) Ну, и Вы невероятная красотка 😍 Всем советую посмотреть, я финальную песню пела вместе с вами ))"

"Сегодня сходила, фильм хороший, понравился, молодцы! Хотелось бы отметить игру Дзидзьо - ему удалось вжиться в роль, на счет остальных - видно было, что не актеры, ужимки, наигранность, но для первого раза норм👏"

"Фильм крутой! В конце просмотра словила себя на на мысли «Конец что ли? А можно ещё?» Рекомендую!❤️‍🔥"

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