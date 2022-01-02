Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас Полякова является звездным детективом в шоу "Маска" вместе с Олегом Винником, Андреем Данилко, Настей Каменских и Дзидзьо.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова вышла на сцену шоу "Маска", где спела со своим коллегой Дзидзьо спела песню из фильма "Зірки за Обміном" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вместе с Дзидзьо спели нашу прекрасную песню «Щасливі люди» на новогодней "Маске". Напоминаю, в кинотреатрах уже идёт фильм "Зірки За Обміном", в котором она стала саундтреком.



Начните этот год с доброй семейной комедии", — посоветовала Ольга Полякова.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Чудесная песня", "Волшебная песня и такая добрая, такой искренний посыл всем, кто слушает", "Я слушала эту песню счастливые люди меня вдохновила эта песня чувствовать себя счастливой", "Спасибо, вам Оля, за такой классный фильм, я в конце даже прослезилась, как хорошо вы раскрыли семейные ценности, смотрела фильм вместе с детьми им тоже понравилось".

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