Известный певец Дзидзьо (Михаил Хома) засветился в компании шикарной блондинки на премьере фильма "Зірки за обміном"

Как передает Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) является популярным украинским артистом. Недавно стало известно, что певец развелся со своей женой Ярославой Притулой, которая известна под псевдонимом "Slavia". По словам экс-супруги это случилось из-за недопонимания друг друга, однако, они остались в хороших отношениях.

Так, на этот раз на странице телеведущего Владимира Остапчука появились новые Сториз. На кадрах ведущий запечатлел Дзидзьо в компании роскошной блондинки на премьерном показе фильма "Звезды по обмену". Этой блондинкой рядом с артистом оказалась его коллега по шоу "Маска" Ольга Полякова.

"Мне понравилось, доброе и новогоднее кино", — подчеркнул Владимир Остапчук.

Также, на кадрах видно, как Ольга Полякова и Дзидзьо обнимаются и держат в руках по бокалу шампанского.

Напомним, Дзидзьо и Ольга Полякова являлись судьями шоу "Маска" вместе с Настей Каменских, Олегом Винником и Андреем Данилко.

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