Как передает Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) является популярным украинским артистом. Недавно стало известно, что певец развелся со своей женой Ярославой Притулой, которая известна под псевдонимом "Slavia". По словам экс-супруги это случилось из-за недопонимания друг друга, однако, они остались в хороших отношениях.
Так, на этот раз на странице телеведущего Владимира Остапчука появились новые Сториз. На кадрах ведущий запечатлел Дзидзьо в компании роскошной блондинки на премьерном показе фильма "Звезды по обмену". Этой блондинкой рядом с артистом оказалась его коллега по шоу "Маска" Ольга Полякова.
"Мне понравилось, доброе и новогоднее кино", — подчеркнул Владимир Остапчук.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Дорога усыпана обломками: под Киевом тяжелое ДТП, движение заблокировано
Победитель "Мастер Шеф" сообщил, как изменилась его жизнь после шоу: "Мне надо кормить..."
Шоптенко засветила свой дом по соседству с Монатиком и Дорофеевой: "Обещаю, это..."
В Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."
Также, на кадрах видно, как Ольга Полякова и Дзидзьо обнимаются и держат в руках по бокалу шампанского.
Напомним, Дзидзьо и Ольга Полякова являлись судьями шоу "Маска" вместе с Настей Каменских, Олегом Винником и Андреем Данилко.
Ранее сообщалось, "Дзидзьо, как тебе невеста?": победитель "Маски" заставил Полякову орать, а Каменских с Винником потерять дар речи
Также, мультфильм «Мавка. Лісова пісня» с Кравец и Саниной, какая роль досталась Dzidzio: «Моим голосом заговорил…»
Politeka рассказывала, разведенный Dzidzio засветился в компании холостячки Никитюк: экс-жена Slavia не смогла промолчать