Как передает Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) является популярным украинским артистом. Недавно стало известно, что певец развелся со своей женой Ярославой Притулой, которая известна под псевдонимом "Slavia". По словам экс-супруги это случилось из-за недопонимания друг друга, однако, они остались в хороших отношениях.

Так, на этот раз на странице телеведущего Владимира Остапчука появились новые Сториз. На кадрах ведущий запечатлел Дзидзьо в компании роскошной блондинки на премьерном показе фильма "Звезды по обмену". Этой блондинкой рядом с артистом оказалась его коллега по шоу "Маска" Ольга Полякова.

"Мне понравилось, доброе и новогоднее кино", — подчеркнул Владимир Остапчук.

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Также, на кадрах видно, как Ольга Полякова и Дзидзьо обнимаются и держат в руках по бокалу шампанского.

Напомним, Дзидзьо и Ольга Полякова являлись судьями шоу "Маска" вместе с Настей Каменских, Олегом Винником и Андреем Данилко.

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