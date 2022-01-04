Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль і молдавський мачо Дан Балан нібито опинилися разом на одному корпоративі. Відео з виступу артистів опублікували в YouTube на одному з фанатських каналів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відео складається з добірки Instagram-сторісів, які знімали глядачі на концерті. А в коментарях почалося бурхливе обговорення ймовірності того, що між Тіною і Даном знову спалахнула любов.

Так, користувачі підлилися на два табори - одні впевнені, що Кароль і Балан разом, а інші в це не вірять, відзначаючи, що вони виступали на одній сцені, але не заспівали дуетом.

"Тіна іскрилася від щастя, Дан зі щасливою посмішкою протягом усього концерту, годину спілкування після виступу Тіни. Які ще потрібні докази, що між ними любов, яка зносить їм дах?", "Не переконуйте нікого, доказів того, що вони разом, більше ніж. Побажаємо їм щастя". "От якби був спільний виступ, тоді точно була б тема". "Не можна назвати цей корпоратив спільним, вони навіть не перетнулися на ньому один з одним. Не кажучи вже, що навіть не заспівали разом". "Спільного виступу не було, хоча у них є кілька пісень дуетом, значить між ними немає нічого", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Тіна Кароль вийшла у світ зі своїм сином-красенем: "Рідко можна побачити в Україні".

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