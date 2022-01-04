Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома). Наперекір розриву, вони залишаються в хороших відносинах. За словами артистки, причиною стали розбіжності в шлюбі, які вони не змогли вирішити.
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Slavia показує, як проводить відпочинок в Афінах. Співачка похвалилася шикарним відпочинком на курорті, де пройшла вечірка з безліччю келихів алкогольних напоїв на тлі пальм і яскравих вогнів. Також, Slavia показала, як виглядає на вечірці.
На співачці коротке чорне плаття, яке відкриває вид на її шикарні ноги.
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Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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