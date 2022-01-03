Українська співачка Тіна Кароль опублікувала нові кадри в соцмережі, на яких її волосся виглядає не так, як зазвичай - мабуть, зірка зважилася на "апгрейд" в новому році.

36-річна Кароль в Instagram поділилася бекстейджем репетиції до своїх січневих шоу, передає Politeka.net. На кадрах співачка постала в чорних лосинах, червоній сорочці та укороченій дублянці на хутрі, а також танцювальних босоніжках на підборах.

Згідно підпису, Кароль разом із командою готує увертюру на альбом "Подвійний рай" для шоу "Красиво", з яким буде скоро гастролювати по українських містах.

"2 січня. Що ж, ми на повній підготовці зустрітися з вами на січневих шоу", - повідомила співачка.

В об'єктив потрапила зачіска Кароль. Тіна зібрала волосся в пучок, однак, увагу привернув колір її волосся - здається, артистка вирішила надати трохи рудого своєму блонду. Попелястий відтінок помітно потеплішав.

До цього Кароль кардинально змінювала зовнішність кілька місяців тому заради все того ж альбому "Подвійний рай". Ця збірка чуттєвих пісень надихнула її на експерименти. Тіна тоді трохи освітлила волосся і підстригла чубок.

Співачка, думаючи над образом в новому альбомі, схилилася до головної героїні фільму "Її звали Микита". А чубчик, за її словами, надає загадковості та різкості.

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