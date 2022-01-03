Украинская певица Тина Кароль опубликовала новые кадры в соцсети, на которых ее волосы выглядят не так, как обычно - видимо, звезда решилась на "апгрейд" в новом году.

36-летняя Кароль в Инстаграм поделилась бэкстейджем репетиции к своим январским шоу, передает Politeka.net. На кадрах певица предстала в черных лосинах, красной рубашке и укороченной дубленке на меху, а также танцевальных босоножках на каблуке.

Согласно подписи, Кароль вместе с командой готовит увертюру на альбом "Двойной рай" для шоу "Красиво", с которым будет скоро гастролировать по украинским городам.

"2 января. Что ж, мы на полной подготовке встретиться с вами на январских шоу", - сообщила певица.

В объектив попала прическа Кароль. Тина собрала волосы в пучок, однако, внимание привлек цвет ее волос - кажется, артистка решила придать немного рыжины своему блонду. Пепельный оттенок заметно потеплел.

До этого Кароль кардинально меняла внешность несколько месяцев назад ради все того же альбома "Двойной рай". Этот сборник чувственных песен вдохновил ее на эксперименты. Тина тогда немного осветлила волосы и подстригла челку.

Певица, думая над образом в новом альбоме, склонилась к главной героине фильма "Ее звали Никита". А челка, по ее словам, придает загадочности и резкости.

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