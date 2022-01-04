Син української співачки Тіни Кароль (Тетяни Ліберман), Веніамін, ось уже п'ять років, як живе і навчається в престижній школі Repton Preparatory School у Великобританії.

Кароль поділилася успіхами 13-річного спадкоємця в програмі "Сніданок" на телеканалі 1+1, передає Politeka.net. За словами співачки, Веня дуже здібний учень.

"Його підвищили по класу, він у мене в топ-сеті, він так називає. Він у мене найкращий учень і потрапив у клас, де найкращі з його потоку", - похвалилася Кароль досягненнями сина.

Зазначимо, Тіна віддала Веню на навчання за кордон у восьмирічному віці. Бабусі з дідусями були категорично проти, але артистка наполягла на своєму. Хлопчик живе не в гуртожитку, а в українській родині. На канікули він приїжджає на батьківщину. Ось і зараз Веня, який вже вище мами, знаходиться в Києві.

Тут юнак ходить на заняття з дзюдо.

"Він тут у Києві зараз займається в Центрі олімпійської підготовки... Спасибі всім, хто допоміг мені, це наші чемпіони, олімпійці... Вчать його, як робити кидки", - поділилася Кароль.

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"🥇побільше досягнень у всьому👍 🎄"

"У прекрасної мами прекрасний синочок, успіхів йому в житті❤️"

"Тіна, Ви так говорите, як ніби інші діти в світі гірше"

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