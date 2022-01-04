Кароль поділилася успіхами 13-річного спадкоємця в програмі "Сніданок" на телеканалі 1+1, передає Politeka.net. За словами співачки, Веня дуже здібний учень.
"Його підвищили по класу, він у мене в топ-сеті, він так називає. Він у мене найкращий учень і потрапив у клас, де найкращі з його потоку", - похвалилася Кароль досягненнями сина.
Зазначимо, Тіна віддала Веню на навчання за кордон у восьмирічному віці. Бабусі з дідусями були категорично проти, але артистка наполягла на своєму. Хлопчик живе не в гуртожитку, а в українській родині. На канікули він приїжджає на батьківщину. Ось і зараз Веня, який вже вище мами, знаходиться в Києві.
Тут юнак ходить на заняття з дзюдо.
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"Він тут у Києві зараз займається в Центрі олімпійської підготовки... Спасибі всім, хто допоміг мені, це наші чемпіони, олімпійці... Вчать його, як робити кидки", - поділилася Кароль.
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