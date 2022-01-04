Сын украинской певицы Тины Кароль (Татьяны Либерман), Вениамин, вот уже пять лет, как живет и учится в престижной школе Repton Preparatory School в Великобритании.

Кароль поделилась успехами 13-летнего наследника в программе "Сніданок" на телеканале 1+1, передает Politeka.net. По словам певицы, Веня очень способный ученик.

"Его повысили по классу, он у меня в топ-сете, он так называет. Он у меня лучший ученик и попал в класс, где самые лучшие с его потока", - похвасталась Кароль достижениями сына.

Отметим, Тина отдала Веню на учебу за границу в восьмилетнем возрасте. Бабушки с дедушками были категорически против, но артистка настояла на своем. Мальчик живет не в общежитии, а в украинской семье. На каникулы он приезжает на родину. Вот и сейчас подросший Веня, который уже выше мамы, находится в Киеве.

Здесь юноша ходит на занятия по дзюдо.

"Он тут в Киеве сейчас занимаеся в Центре олимпийской подготовки... Спасибо всем, кто помог мне, это наши чемпионы, олимпийцы... Учат его, как делать броски", - поделилась Кароль.

Пользователи обсуждают увиденное:

"Тина молодец правильно что отдала сыночка в прекрасное учебное заведение и виден результат, счастья вам здоровья и любви"

"🥇побольше достижений во всём 👍🎄"

"У прекрасной мамы прекрасный сыночек, успехов ему в жизни❤️"

"Тина, вы так говорите, как будто другие дети в мире хуже"

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