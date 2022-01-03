Як пише Politeka.net, на сторінці програми «Життя великих людей» в Instagram з'явився пост з порівнянням двох цікавих образів, в яких нещодавно з'являлася виконавиця.

На першому знімку Саніна позувала в короткій зеленій сукні з плісированої тканини. Хоча для своїх концертів співачка часто приміряє різнокольорові перуки, на цьому фото її можна було побачити з натуральним кольором волосся. Саме волосся Саніної були зібрані у високий тугий хвіст.

Другий образ співачки виявився більш ексцентричним. На ній був незвичайний чорний наряд з широкими дугоподібними рукавами. Також співачка одягла перуку з білосніжним волоссям, підстриженим дуже коротко. Образ доповнював макіяж з яскраво-зеленими тінями для очей.

"Неймовірна і завжди різна Юлія Саніна. Вибирай, який образ вражає найбільше", - йдеться у підписі до колажу.

Українці тут же відреагували.

"Перша і друга фото вау супер, Юлія! Відмінно виглядає", "1 вогонь! І 2 вогонь", "1 образ найкраще підходить", "якщо поміняти місцями голови, тоді 1 образ", - пишуть люди.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss похвалилася малюком-сином, який росте копією батька.

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