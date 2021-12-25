Как пишет Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" опубликовали архивное видео со съемок одного из талант шоу в 2006 году, где впервые встретились популярные певицы Тина Кароль и Юлия Санина.
Тогда еще 15-летняя будущая фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина участвовала в талант-шоу, которое вела 21-летняя Тина Кароль.
"Первая встреча 21-летней Тины Кароль и 15-летней Юлии Саниной 😱
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Приемная дочь Потапа выбрала эффектный купальник для зимних каникул: "Браво"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин под хит Винника показал редкие кадры с сестрой: "Ищет своего "волка"
"Им нужно быть вместе": что объединяет Свечкоренко и отвергнутую "Холостяком" Юлю "Зайку"
"Целовались": вскрылись подробности романа Ксении Мишиной с Женей Котом
В 2006-м будущая фронтвумен группы THE HARDKISS участвовала в одном из талант-шоу. Тогда Тина Кароль вместе с EL Кравчуком была ведущей, а Юля мечтала, что станет суперзвездой. Позже, в 2019-м, певицы записали совместный трек 😏 ", - написали на странице.
Уже тогда Юлия Санина рассказала, что у нее есть собственная группа и они планируют петь поп-рок, блюз и джаз. Также 15-летняя Юлия призналась, что она получила на День рождения от родителей плеер, но мечтает о собаке.
Ранее Politeka писала, что мультфильм "Мавка. Лісова пісня" с Кравец и Саниной, какая роль досталась Dzidzio: "Моим голосом заговорил...".
Напомним, что "Мавка. Лісова пісня", Юлия Санина рассекретила свою "роль" в мультфильме: "Это именно тот случай...".
А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль довела до мурашек, похваставшись своим талантом: "Это очень красиво".