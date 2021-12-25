В сети показали архивное видео с одного из талант-шоу, где познакомились известные украинские певицы Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" опубликовали архивное видео со съемок одного из талант шоу в 2006 году, где впервые встретились популярные певицы Тина Кароль и Юлия Санина.

Тогда еще 15-летняя будущая фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина участвовала в талант-шоу, которое вела 21-летняя Тина Кароль.

"Первая встреча 21-летней Тины Кароль и 15-летней Юлии Саниной 😱

В 2006-м будущая фронтвумен группы THE HARDKISS участвовала в одном из талант-шоу. Тогда Тина Кароль вместе с EL Кравчуком была ведущей, а Юля мечтала, что станет суперзвездой. Позже, в 2019-м, певицы записали совместный трек 😏 ", - написали на странице.

Уже тогда Юлия Санина рассказала, что у нее есть собственная группа и они планируют петь поп-рок, блюз и джаз. Также 15-летняя Юлия призналась, что она получила на День рождения от родителей плеер, но мечтает о собаке.

Ранее Politeka писала, что мультфильм "Мавка. Лісова пісня" с Кравец и Саниной, какая роль досталась Dzidzio: "Моим голосом заговорил...".

Напомним, что "Мавка. Лісова пісня", Юлия Санина рассекретила свою "роль" в мультфильме: "Это именно тот случай...".

А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль довела до мурашек, похваставшись своим талантом: "Это очень красиво".