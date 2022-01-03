Відома спортсменка Ольга Харлан розповіла, як під час прогону перед ефіром продюсер "Танців з зірками" Олена Коляденко взяла в облогу її перед усіма.

Як повідомляє Politeka.net, фехтувальниця і олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка разом з Дмитром Дікусаром була в минулому сезоні на "Танцях з зірками" розповіла про те, як її взяла в облогу продюсер і хореограф проекту Олена Коляденко. У своєму Instagram спортсменка опублікувала кадри з репетицій і закулісся п'ятого ефіру шоу, а також розповіла, що там відбувалося.

За словами Ольги, під час прогону перед п'ятим ефіром, коли вони з Дікусаром повинні були показати вальс, вона прийшла на паркет у відмінному настрої. Однак Коляденко швидко опустила її з небес на землю, наказавши налаштовуватися на номер. Тут варто відзначити, що тоді Оля і Діма готувалися виступати в образах головних героїв фільму "Титанік", так що ролі у них були серйозні.

"Я вся така "леді" і Ля-Ля-ля, раптом я почула голос Олени, який говорив мікрофон:" Харлан, А чого ти така весела?! Чого це ти скачеш, посміхаєшся?! Налаштовуйся на номер! У тебе серйозний номер!". Звичайно ж я сторопіла", - поділилася Ольга. Однак, подякувала Коляденку за її вимогливість та допомогу на проекті.

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