Известная спортсменка Ольга Харлан рассказала, как во время прогона перед эфиром продюсер "Танців з зірками" Елена Коляденко осадила ее перед всеми.

Как сообщает Politeka.net, фехтовальщица и Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая вместе с Дмитрием Дикусаром была в прошлом сезоне на "Танцях з зірками" рассказала о том, как ее осадила продюсер и хореограф проекта Елена Коляденко. В своем Instagram спортсменка опубликовала кадры из репетиций и закулисья пятого эфира шоу, а также рассказала, что там происходило.

По словам Ольги, во время прогона перед пятым эфиром, когда они с Дикусаром должны были показать вальс, она пришла на паркет в отличном расположении духа. Однако Коляденко быстро опустила ее с небес на землю, приказав настраиваться на номер. Здесь стоит отметить, что тогда Оля и Дима готовились выступать в образах главных героев фильма "Титаник", так что роли у них были серьезные.

"Я вся такая "леди" и Ля-Ля-ля, вдруг я услышала голос Лены, который говорил микрофон: "Харлан, а че ты такая веселая?! Чего это ты прыгаешь, улыбаешься?! Настраивайся на номер! У тебя серьёзный номер!". Конечно же я опешила", - поделилась Ольга. Однако, поблагодарила Коляденко за ее требовательность и помощь на проекте.

Напомним, Ольга Харлан после поражения в "Танцях з зірками" сообщила о горькой утрате: "Сегодня утром не стало…".

Как сообщала Politeka, Чемпионка Харлан в домашней пижаме показала, как счастлива с женихом-иностранцем: трогательное фото.

Также Politeka писала, что Харлан показала, куда умчала после поражения на "Танцях з зірками": "Первый раз наслаждались…".