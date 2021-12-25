Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 31-летняя Ольга Харлан опубликовала трогательное рождественское фото со своим женихом. Парочка позировала возле наряженной елки в домашних пижамах. Выглядели они невероятно счастливыми.

«Нью-Йорк. С Рождеством», - коротко подписала фото спортсменка.

В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов.

«Будьте счастливы! Вы заслужили!», «Счастья вам огромного желаю)», «Живите дружно. Любите друг друга», «Какие милые», «Лучшая пара всех времен», «Счастливого вам праздника, радуйте друг друга», - пишут пользователи сети.

Отметим, что у Ольги Харлан серьезные отношения с итальянским фехтовальщиком на саблях Луиджи Самеле. Спортсмены были знакомы с 16-ти лет, но встречаться начали лишь в 2018 году. До этих отношений Харлан была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко.

Напомним, что Ольга Харлан показала настоящее счастье вдали от Украины: фото.

Как сообщала Politeka, Харлан показала, куда умчала после завершения шоу: «Первый раз наслаждались…».

Также Politeka писала, Харлан рассказала о больших трудностях: «Это моя история».