Как пишет Politeka.net, сама Ольга Харлан сейчас находится в США со своим женихом. В этот момент дома умер ее пес.
«Сегодня утром не стало Верошки... В это не хочется верить, но такова реальность. А реальность порой очень жестока… Он был с нами 10 лет, и все эти годы, он был самой доброй, самой умной и самой смешной собакой. Как говорит моя мама: «он как человек в собачьем обличии». Он всё понимал… Верошка был хорошим другом и членом нашей семьи. Прощай, мой пушистый белый медведь», - подписала фото звезда спорта.
В комментариях ей оставили массу слов поддержки.
«Жалко песика», «Соболезную», «Член семьи. Соболезную», «Мои соболезнования, встречал его с Вашей мамой на прогулках со своим собакеном. Он всегда был рад поиграть с моим», «Держитесь», - пишут пользователи сети.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Оборвалась жизнь звезды советских фильмов, коллеги горюют: "Невосполнимая утрата для всех нас"
Ведущий Слава Демин засветил цены и что сейчас творится в Буковеле: "Кто-то уже докатался..."
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
Всплыли жуткие подробности трагедии с украинским главврачом: «Был еще жив»
Напомним, что Ольга Харлан призналась, что пережила большие трудности: «Это моя история».
Ранее Politeka писала, что Харлан в домашней пижаме показала настоящее счастье с женихом-иностранцем.
А еще Politeka сообщала, что Ольга Харлан показала, куда уехала после «Танцев со звездами»: «Первый раз наслаждались…».