Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка, финалистка "Танців з зірками" Ольга Харлан сообщила о внезапной утрате, с которой столкнулась ее семья.

Как пишет Politeka.net, сама Ольга Харлан сейчас находится в США со своим женихом. В этот момент дома умер ее пес.

«Сегодня утром не стало Верошки... В это не хочется верить, но такова реальность. А реальность порой очень жестока… Он был с нами 10 лет, и все эти годы, он был самой доброй, самой умной и самой смешной собакой. Как говорит моя мама: «он как человек в собачьем обличии». Он всё понимал… Верошка был хорошим другом и членом нашей семьи. Прощай, мой пушистый белый медведь», - подписала фото звезда спорта.

В комментариях ей оставили массу слов поддержки.

«Жалко песика», «Соболезную», «Член семьи. Соболезную», «Мои соболезнования, встречал его с Вашей мамой на прогулках со своим собакеном. Он всегда был рад поиграть с моим», «Держитесь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ольга Харлан призналась, что пережила большие трудности: «Это моя история».

Ранее Politeka писала, что Харлан в домашней пижаме показала настоящее счастье с женихом-иностранцем.

А еще Politeka сообщала, что Ольга Харлан показала, куда уехала после «Танцев со звездами»: «Первый раз наслаждались…».