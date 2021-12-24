Как передает Politeka.net, Ольга Харлан в паре с Дмитрием Дикусаром дошла до финала «Танців з зірками», но победу одержать так и не смогла. После окончания шоу спортсменка уехала со своим женихом в отпуск. В Инстаграм она поделилась кадрами, сделанными в Нью Йорке.

«Для меня Нью Йорк - это уникальный город. И я люблю его за безумие, разнообразие, свободу. Первый раз наслаждались им как туристы. Открыли для себя много чего нового, посмотрели на него с другой стороны и поняли, что этот город прекрасен. New York - one love», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как хорошо и релаксово))) не хватает чашки кофе)», «Вспомнился эпизод из «Один дома», «Олечка, молодцы, что поехали, удачи Вам во всем», «Круто, мечтаю побывать в этом городе», «Какая вы красивая», «Хороший отдых у вас», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ольга Харлан с женихом уехала из Украины: "Конечно, не Николаев...".

Еще Politeka писала, Харлан поведала о больших трудностях: «Это моя история».

Также Politeka сообщала, что Харлан продемонстрировала, как счастлива вдали от Украины: кадры с женихом.