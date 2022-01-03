Відомий актор Артур Логай, який переміг у п'ятому сезоні шоу "Танці з зірками", хореограф Влад Яма, співачка Оля Полякова та інші зірки показали новорічні кадри.

Зірки вирішили влаштувати фотосесії в новорічній тематиці на честь свят, передає Politeka.net. У мережі створили добірку знімків, які можуть підняти настрій. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)

"Друзі, а чим ви займалися, де були перші дні Нового року? Розповідайте в коментарях і дивіться добірку святкових фотознімків від наших зірок✨", - написали автори поста.

Серед зірок, які на кадрах можна побачити актора Артура Логая, хореографа Влада Яму, співачок Олю Полякову, Настю Каменських, ведучу Катю Осадчу, та інших.

За чотири години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі ділилися, чим займалися на свято, і не тільки.

"Ми з подружками і нашими дітками ходили на чудовий новорічний мюзикл "Снігова королева". Дуже вразив", " в Храм 1 січня, щоб за все подякувати Господу і помолитися за все добре в 2022 р.", "❤️🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", " Коли буде все пристойно?",- написали користувачі Мережі.

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