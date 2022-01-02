Дочь Оли Поляковой Маша, которой сейчас 16 лет, показала себя и ответила на вопрос о контрацепции для подростков.

Как пишет Politeka.net, Маша - старшая дочь Оли Поляковой, которой сейчас 16 лет. У девушки есть бойфренд, а еще она стала певицей, создав панк-рок группу, где поет в качестве солистки коллектива. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Маша сидела в каком-то заведении, где пила из чашки.

"А знаешь самый идеальный способ для подростков предохраняться в сексе?", - спросил закадровый голос.

"Кулюк?", - вопросительно ответила Маша.

"ЗНО", - было написано на видео дочерью Поляковой.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Чего там отбитая чашка?", "Ахаха, рек", "Красотка", "Кулек АТБ", "Что с ногтями?", "Да, кулак", "Ха".

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