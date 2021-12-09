Известный актер Артур Логай победил в пятом сезоне шоу "Танці з зірками", поэтому его популярность в соцсетях выросла, а он отвечает на вопросы поклонников.

Артур Логай регулярно общается с поклонниками в сторис Инстаграм, передает Politeka.net. Пользователи Сети имеют возможность задать актеру любой вопрос, многие из которых касаются "Танців з зірками".

В частности, в этот раз поклонники поинтересовались у звезды, есть ли желание заниматься танцами дальше.

"Пока что у меня пауза от всех физических активностей, вот до конца этой недели, а с новой недели я начну просто заниматься общей физической подготовкой. Вернусь к тренировкам бокса, очень надеюсь на это", - рассказал Артур Логай.

Также артиста попросили поделиться своей самой заветной мечтой.

"Вот это вот сейчас взял и рассказал свою самую заветную мечту - она ж заветная! Пусть пока заветная тут побудет, пока не скажу", - с сарказмом ответил Артур Логай, показывая в район сердца.

К слову, в начале своей карьеры артист принял участие в шоу "Х-Фактор". По словам актера, он абсолютно не жалеет об этом.

"Это же такой крутой опыт, такое крутое шоу. По факту это начало всего для меня", - ответил Артур Логай.

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