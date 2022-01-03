Звезды решили устроить фотосессии в новогодней тематике в честь праздников, передает Politeka.net. В Сети создали подборку снимков, которые могут поднять настроение. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)
"Друзья, а чем вы занимались, где были первые дни Нового года? Рассказывайте в комментариях и смотрите подборку праздничных фотоснимков от наших звезд✨", - написали авторы поста.
Среди звезд, которые на кадрах можно увидеть актера Артура Логая, хореографа Влада Яму, певиц Олю Полякову, Настю Каменских, и ведущую Катю Осадчую, и других.
За четыре часа публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети делились, чем занимались на праздник, и не только.
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"Мы с подружками и нашими детками ходили на замечательный новогодний мюзикл "Снежная королева". Очень впечатлил", "В Храм 1 января, чтобы за все поблагодарить Господа и помолиться за все хорошо в 2022 г.", "❤️🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", " Когда будет все прилично?", - написали пользователи Сети.
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