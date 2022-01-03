Як пише Politeka.net, український підприємець поділився новим постом в Instagram. Як відомо, раніше Задворному вдалося здобути перемогу на "Холостячці", втім, він швидко розірвав відношення з головною героїнею шоу Златой Огневич.
У своїй публікації Задворний зізнався, що з роками його життя стало більш усвідомленим і цікавим. За словами підприємця, він звернув увагу на те, що став більше часу приділяти тому, що йому дійсно подобається.
"Я навчився не бути там, де мені не подобається, не проводити час з тими, хто мені не близький, «тому що треба». Мені здається, саме в цьому свобода. Свобода бути собою", - розповів Задворний.
Він додав, що після свят відчуває дивовижний спокій.
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"Телефон не тріщить від тонни повідомлень, з'явився настрій і натхнення написати собі. Ось цим і займуся найближчі дні - буду мріяти", - додав підприємець.
Задворний також поділився знімком, на якому розслаблено сидить в кріслі в ефектному чорному костюмі і окулярах.
Нагадаэмо, Огневич після розриву з переможцем "Холостячки" розповіла про свій стан.
Як повідомляла Politeka, Задворний відповів, Чи є у нього дівчина після розриву з Огневич.
Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" після розриву з Огневич, показав, де і з ким насолоджується життям.