Переможець другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Задворний розповів про те, як з віком змінилося його ставлення до життя і пріоритети.

Як пише Politeka.net, український підприємець поділився новим постом в Instagram. Як відомо, раніше Задворному вдалося здобути перемогу на "Холостячці", втім, він швидко розірвав відношення з головною героїнею шоу Златой Огневич.

У своїй публікації Задворний зізнався, що з роками його життя стало більш усвідомленим і цікавим. За словами підприємця, він звернув увагу на те, що став більше часу приділяти тому, що йому дійсно подобається.

"Я навчився не бути там, де мені не подобається, не проводити час з тими, хто мені не близький, «тому що треба». Мені здається, саме в цьому свобода. Свобода бути собою", - розповів Задворний.

Він додав, що після свят відчуває дивовижний спокій.

"Телефон не тріщить від тонни повідомлень, з'явився настрій і натхнення написати собі. Ось цим і займуся найближчі дні - буду мріяти", - додав підприємець.

Задворний також поділився знімком, на якому розслаблено сидить в кріслі в ефектному чорному костюмі і окулярах.

Нагадаэмо, Огневич після розриву з переможцем "Холостячки" розповіла про свій стан.

Як повідомляла Politeka, Задворний відповів, Чи є у нього дівчина після розриву з Огневич.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" після розриву з Огневич, показав, де і з ким насолоджується життям.