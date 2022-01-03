Як пише Politeka.net, український підприємець поділився новим постом в Instagram. Як відомо, раніше Задворному вдалося здобути перемогу на "Холостячці", втім, він швидко розірвав відношення з головною героїнею шоу Златой Огневич.

У своїй публікації Задворний зізнався, що з роками його життя стало більш усвідомленим і цікавим. За словами підприємця, він звернув увагу на те, що став більше часу приділяти тому, що йому дійсно подобається.

Андрей Задворный

"Я навчився не бути там, де мені не подобається, не проводити час з тими, хто мені не близький, «тому що треба». Мені здається, саме в цьому свобода. Свобода бути собою", - розповів Задворний.

Він додав, що після свят відчуває дивовижний спокій.

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"Телефон не тріщить від тонни повідомлень, з'явився настрій і натхнення написати собі. Ось цим і займуся найближчі дні - буду мріяти", - додав підприємець.

Задворний також поділився знімком, на якому розслаблено сидить в кріслі в ефектному чорному костюмі і окулярах.

Нагадаэмо, Огневич після розриву з переможцем "Холостячки" розповіла про свій стан.

Як повідомляла Politeka, Задворний відповів, Чи є у нього дівчина після розриву з Огневич.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" після розриву з Огневич, показав, де і з ким насолоджується життям.