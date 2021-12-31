Как сообщает Politeka.net, Злата Огневич сообщила, что работает с психологом и восстанавливается после эмоционо сложной ситуации в личной жизни.

Артистка поделилась с подписчиками в соцсети своими жизненными выводами и рассказала о своем состоянии после разрыва с победителем шоу "Холостячка 2".

Злата Огневич призналась, что сейчас находится в таком состоянии, когда свою жизнь не оценивает, как плохую или хорошую, не делит ее на черную или белую. При этом находится в состоянии, когда благодарна за все, что у нее есть сейчас.

"Недавно шла по улице и улыбалась, а на меня оборачивались люди. А улыбалась я из-за того, что меня переполняла эта волна благодарности, ведь все круто. Благодарила Вселенную, энергия, всех тех, кто этим занимается - за то, что у меня есть. Поэтому я могу сказать, что сейчас расцениваю жизнь с благодарностью. Сейчас нахожусь в богатой на события среде, где я развиваюсь", - призналась певица.

Стоит отметить, что в финале "Холостячка 2" Злата Огневич ответила взаимностью на чувства Андрея Задворного. Казалось бы, отношения сложились идеально и пара счастлива, но нет. Спустя полтора месяца отношений Андрей понял, что не испытывает должных чувств к Злате и предложил ей закончить отношения.

Напомним, Финалист "Холостячки" Тарапата показал, как балует несостоявшуюся свекровь Огневич.

Как сообщала Politeka, Максим Тарапата после новых свиданий с Огневич разговорился о скорой женитьбе.

Также Politeka писала, что Отвергнутый Огневич Тарапата нашел утешение в компании Надин из "Холостяка".