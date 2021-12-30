Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный стал победителем проекта, но оказался в центре критики и высмеивания, особенно после пост-шоу.
Как оказалось, он бросил Огневич прямо на пороге ее дома всего через 1,5 месяца отношений. Более того, он даже не стал объясняться и разорвал с ней всяческое общение. На пост-шоу Задворный вообще ушел посреди эфира и телеведущему пришлось его возвращать.
После этого на него обрушился поток критики, ведь Задворный оправдывал себя в Инстаграм и даже высмеял Огневич за то, что она расплакалась после пост-шоу. Теперь он всячески пытается поддержать свою популярность в Инстаграм.
В этот раз он рассказал, есть ли у него отношения после скандального финала.
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«Уверен, будет классно! Получил пригласительный на двоих, он подразумевает быть с парой. Не думаю, что хочу пойти на такую вечеринку сам. Если что, это не было объявление «Ищу с кем пойти». Это были мысли вслух, я точно мимо» - заявил Задворный.
Ранее мы писали, что Задворный решил провести счастливое время с дочерью.
Мужчина максимально отдалился от той жизни, что вел на «Холостячке» и даже не хочет комментировать увиденное после пост-шоу. Поэтому Задворный начал вести Инстаграм, игнорируя темы о шоу, и делая акцент на жизни теперь.
«Мы с Кирюхой как раз попали на финиш «чистки». Пока побудем болельщиками, а потом выйдем на идеальный лед сразу. А вот катаемся, ух, не успеваю за ней. Чего такая быстрая?» - пишет Задворный.
Напомним, бросивший Злату победитель "Холостячки" уехал из Киева, заговорив о кризисе.
Как сообщала Politeka, Огневич игриво пристроилась к экс-фавориту Тарапате, озадачив кадрами "свидания".
Также Politeka писала, что Злата Огневич рассмешила украинцев, лаконично подведя итоги "Холостячки".