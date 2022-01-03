Как пишет Politeka.net, украинский предприниматель поделился новым постом в Инстаграм. Как известно, ранее Задворному удалось одержать победу на «Холостячке», впрочем, он быстро разорвал отношение с главной героиней шоу Златой Огневич.
В своей публикации Задворный признался, что с годами его жизнь стала более осознанной и интересной. По словам предпринимателя, он обратил внимание на то, что стал больше времени уделять тому, что ему действительно нравится.
«Я научился не быть там, где мне не нравится, не проводить время с теми, кто мне не близок, «потому что надо». Мне кажется, именно в этом свобода. Свобода быть собой», - рассказал Задворный.
Он добавил, что после праздников чувствует удивительное спокойствие.
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«Телефон не трещит от тонны сообщений, появилось настроение и вдохновение написать себе целей. Вот этим и займусь ближайшие дни - буду мечтать», - добавил предприниматель.
Задворный также поделился снимком, на котором расслабленно сидит в кресле в эффектном черном костюме и очках.
Напомним, Огневич после разрыва с победителем "Холостячки" рассказала о своем состоянии.
Как сообщала Politeka, Задворный ответил, есть ли у него девушка после разрыва с Огневич.
Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" после разрыва с Огневич, показал, где и с кем наслаждается жизнью.