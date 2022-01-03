Как пишет Politeka.net, украинский предприниматель поделился новым постом в Инстаграм. Как известно, ранее Задворному удалось одержать победу на «Холостячке», впрочем, он быстро разорвал отношение с главной героиней шоу Златой Огневич.

В своей публикации Задворный признался, что с годами его жизнь стала более осознанной и интересной. По словам предпринимателя, он обратил внимание на то, что стал больше времени уделять тому, что ему действительно нравится.

Андрей Задворный

«Я научился не быть там, где мне не нравится, не проводить время с теми, кто мне не близок, «потому что надо». Мне кажется, именно в этом свобода. Свобода быть собой», - рассказал Задворный.

Он добавил, что после праздников чувствует удивительное спокойствие.

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«Телефон не трещит от тонны сообщений, появилось настроение и вдохновение написать себе целей. Вот этим и займусь ближайшие дни - буду мечтать», - добавил предприниматель.

Задворный также поделился снимком, на котором расслабленно сидит в кресле в эффектном черном костюме и очках.

Напомним, Огневич после разрыва с победителем "Холостячки" рассказала о своем состоянии.

Как сообщала Politeka, Задворный ответил, есть ли у него девушка после разрыва с Огневич.

Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" после разрыва с Огневич, показал, где и с кем наслаждается жизнью.