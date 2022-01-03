Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною українською телеведучою. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де показує особисті кадри, а також вчить українців етикету. Цього разу Оля вирішила показати, як полетіла із зимової України, відправившись до моря.
"Люблю контрасти. Вчора-зима. Сьогодні-літо". І як приємно заселятися в готель і знайти в рамці фото сім'ї", - написала Оля і показала знімок в рамці.
На другому сторіс Фреймут показувала стіл, який підготував готель до приїзду. Там були фрукти, різні солодощі, а також книги.
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"І коли дітям дарують книги...",- написала Оля.
Після цього Фреймут показала себе і вид з балкона.
"Привіт", - підписала Оля сторіс, демонструючи частково себе. А через кілька секунд хвалилася видом на море.
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