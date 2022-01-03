Як пише Politeka.net, Анна Кошмал на своїй сторінці в Інстагарм показала знімок, на якому зображена в ефектному синьому платті з декольте і розрізом. Святковий образ доповнило вишукане Кольє.

«Так звали мене тонни олів'є, шуби і закусок 😅 новорічні застілля чомусь найсмачніші для мене... напевно це смак дитинства, куди завжди так хочеться повернутися хоч на хвилинку) і, тим не менш, як говорив Оскар Уальд» після хорошого обіду можна пробачити кого завгодно " ❤ Ну що, пережити ще одне Різдво і назад в нормальний режим харчування?",- написала актриса.

Фолловери Анни Кошмал були в захваті від образу актриси, і засипали її компліментами.

"Ти прекрасна", "прекрасна", "як йде синій", "Ти просто красуня", "ти дуже прекрасна, і Найкраща актриса, особливо в "Сватах"", "ти чудова", "класний лук, класна Аня і класний настрій", - пишуть в коментарях.

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