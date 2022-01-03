Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік з "Квартал 95" Олександр Пікалов в жарт вирішив пофліртувати з Тіною Кароль, яка виступала на сцені новорічного "Вечірнього кварталу".
Між ними відбувся цікавий діалог: "Які чоловіки тобі подобаються? Що головне в чоловікові?", - запитувати Пікалов. "Харизматичний", - каже Твань. "Ну тут є", - натякає на себе актор. "Розумний", - парирує співачка. "Буває", - продовжує натякати Олександр. "Ось щоб працював", - далі перераховує Твань. "Одні збіги", - радіє комік. "І, дівчата, так, щоб не пив", - закінчує список співачка. "Опа, мимо", - засмучується Пікалов.
Далі актор ніби виправдовується: "Ну я просто хотів дізнатися, просто, ну ти розумієш. Ну ти одна, і я один... може, якось... ні?". На це Кароль йому ласкаво відповідає: "Саш, знаєш, ти такий хороший друг". Тут Пікалов все зрозумів і засмутився.
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