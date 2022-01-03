Комик Александр Пикалов из "Квартал 95" позаигрывал с Тиной Кароль прямо на сцене, но она его мягко отшила при всех.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик из "Квартал 95" Александр Пикалов в шутку решил пофлиртовать с Тиной Кароль, которая выступала на сцене новогоднего "Вечернего квартала".

Между ними состоялся интересный диалог: "Какие мужчины тебе нравятся? Что главное в мужчине?", - спрашивает Пикалов. "Харизматичный", - говорит Тина. "Ну тут есть", - намекает на себя актер. "Умный", - парирует певица. "Бывает", - продолжает намекать Александр. "Вот чтоб работал", - дальше перечисляет Тина. "Одни совпадения", - радуется комик. "И, девчонки, да, чтоб не пил", - заканчивает список певица. "Опа, мимо", - расстраивается Пикалов.

Дальше актер как будто оправдывается: "Ну я просто хотел узнать, просто, ну ты понимаешь. Ну ты одна, и я один… Может, как-то… Нет?". На это Кароль ему ласково отвечает: "Саш, знаешь, ты такой хороший друг". Тут Пикалов все понял и расстроился.

Напомним, Кароль радикально сменила цвет волос, как теперь выглядит экс-блондинка: "Что ж...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль рассекретила свои планы, как и где встретит это Рождество: "С нетерпением жду...".

Также Politeka писала, что Тина Кароль изумила растяжкой, надев латексное боди: эффектное фото.