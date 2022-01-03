Як пише Politeka.net, Степан Казанін (справжнє ім'я Сергій), є популярним вітчизняним артистом і актором студії "Квартал 95". Зірка також веде блог в Instagram, де за ним стежать десятки тисяч фанатів. Але цього разу фотографію Степана показали на сторінці "Квартал 95".

На фото Казанін був в джинсах і кофті, а образ доповнив стильною шапочкою. Зірка гуляв вулицями Києва, де почалася справжня весна, хоча на календарі було тільки третє січня. Артист посміхався, а одну ногу задер.

"А тим часом на вулиці справжня весна", - були підписані кадри в Instagram.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Перша ластівка прилетіла", " красивий який. Подивишся на його посмішку і веселишся в житті. Любимо і говоримо СПАСИБІ ЗА радість і сміх", "Стьопа, ви молодчага", "класне фото, веселеньке".

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