Как пишет Politeka.net, Степан Казанин (настоящее имя Сергей), является популярным отечественным артистом и актером студии "Квартал 95". Звезда также ведет блог в Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч фанатов. Но в этот раз фотографию Степана показали на страничке "Квартал 95".

На фото Казанин был в джинсах и кофте, а образ дополнил стильной шапочкой. Звезда гулял по улицам Киева, где началась настоящая весна, хотя на календаре было только третье января. Артист улыбался, а одну ногу задрал.

"А тем временем на улице настоящая весна", - были подписаны кадры в Инстаграм.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Первая ласточка прилетела", "Красивый какой. Посмотришь на его улыбку и веселишься в жизни. Любим и говорим спасибо за радость и смех", "Степа, вы молодчага", "Классное фото, веселенькое".

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