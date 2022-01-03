Як повідомляє Politeka.net, на сторінці розважального проекту "Дизель шоу"в Instagram опублікували відео, на якому показали, що творилося в закуліссі зйомок новорічного концерту.

Так, в ролику можна побачити як кадри зі сцени, так і те, що творилося по той її бік. А деякі актори навіть ділилися своїми враженнями. Так, Євген Гашенко зізнався, що в дитинстві завжди мріяв про цікаву роботу, і в "Дизель шоу" його мрія збулася. А Дмитро Танкович засмутився, що йому не подарували квіти. В цілому, аж крізь екран відчувається напружена обстановка, яка була за лаштунками.

"Це було незабутнє шоу. Всі, хто був присутній на концерті "Дизель Шоу" 3 грудня, не дадуть збрехати: актори самозабутньо "запалювали" на сцені, та й в залі було неймовірно гаряче від реакції глядачів. А ось яка "пожежа" творилася за лаштунками - дивіться в нашому ексклюзивному відео!",- йдеться у підписі до відео.

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