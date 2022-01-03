Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко записала несколько сторис из машины и рассказала поклонникам, почему любит столицу Украины в первые дни января.

Как сообщает Politeka.net, известная комедийная актриса, звезда развлекательной программы "Дизель шоу" Виктория Булитко в своем Instagram опубликовала несколько сторис из машины и поделилась своей радостью.

"Какой же красивый Киев без пробок. Едешь, а машин вообще нет. Как раз время покататься по Киеву и посмотреть его достопримечательности. Пустые дороги, пустые!",- сказала Виктория Булитко.

Как видим, актриса куда-то ехала и была очень счастлива, что не надо стоять в пробках, которые все время есть в Киеве.

"Это вообще на Киев не похоже. Это даже не Запорожье. А все почему? А все потому, что все уехали, а я осталась", - сказала счастливая Булитко.

Также актриса поздравила всех с Новым годом.

Напомним, что недавно Виктория Булитко купила новый автомобиль: она стала ездить на Tesla.

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" умилила видом в костюме снежинки: "Это что-то нереальное".

Ранее Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" поднялась над сценой, заставив зрителей поволноваться: кадры экстрима.

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" исполнила опасный трюк над сценой: "Героиня".