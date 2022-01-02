Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской юмористкой. Она прославилась как актриса "Дизель шоу". Также она известна как певица.

Так, на этот раз на аккаунте "Дизель шоу" опубликовали новое видео. На кадрах показали новогодний номер, где Виктория Булитко загадывает желание, чтобы её избранник Сергей Писаренко перестал испытывать особую любовь к водке (чтобы посмотреть номер, доскролльте до конца страницы).

"Он помнит кто её изобрёл, снял о ней фильм и сколько в ней килокалорий! А ещё только ей говорит самые приятные слова: беленькая, холодненькая, любимая моя. Такую неистовую любовь герой Сергея Писаренко испытывает к водке. А для своей жены Вики раскошеливается максимум на чучундру и рыжика. Но час расплаты близок! В канун Нового года Вика загадывает особое желание. Поможет ему осуществиться чудо, либо же ей придёт самой подстроить это «волшебство» - обязательно смотрите этот номер из новогодней премьеры «Дизель Шоу»!", — пишут на аккаунте.

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