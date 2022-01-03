Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася в Instagram чарівним фото і розповіла, що змінилося в її житті після Нового року.
На фотографії Ілона відображена в затишній кімнаті, вона присіла і витончено позує фотографу. Перед камерою танцівниця з'явилася в простому домашньому образі - джинсах і світлій кофтині. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Після Нового року помітно додалося нових підписників на моїй сторінці, приємно і спасибі за вашу увагу! Будемо знайомиться". А також почала розповідати про себе, знайомлячись з фоловерами, що додалися.
"Хто ви, чим займаєтеся, чому підписалися на мене? Якраз відмінна можливість для реклами вашого профілю в коментарях. Корисний обмін Інфо", - додала хореограф.
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